Костры и их типы,какие типы костров бывают,плюсы и минусы того или иного костра.Сегодня затроним интересную тему, с которой должен быть знаком каждый кто ходит в лес и готовит еду.

Какие костры бывают

Существует 7 основных типов костров:

Шалаш (еще называют пирамида) Колодец Таежный Дакота (закрытый костер) или полинезийский Нодья Звездный Крот (печка)

Для того чтобы понять все плюсы и минусы вышеперечисленных типов костров предлагаю подробнее ознакомиться с каждым из них.

Костер «Шалаш»

Достаточно распространенный тип костра, я бы сказал данным типом костра пользуется преобладающее большинство людей. По крайней мере я использую данный костер чаще других.

Как развести:

Данный тип костра разводиться достаточно просто. Необходимо взять дрова и сложить их в форме шалаша. Внутрь шалаша положить растопку и поджечь ее.

Внимание!Первый ряд костра укладывается из тонких веток,когда они начнут гореть подкладываем дрова большего размера(кладем дрова формируя шалаш).Таким образом,мы оградим себя от потухания костра.Т.к если сразу будем складывать шалаш из толстых дров, растопка может потухнуть раньше,чем начнут гореть дрова. (мое личное мнение.Из опыта)

Это «Жаркий» костер, который может использоваться как для приготовления пищи и просушки одежды, так и для освещения и обогрева стоянки.

Не желательно данный костер использовать для обогрева стоянки в ночное время, т.к требует много дров и частого подкладывания оных.

Плюсы: Жаркое, ровное и большое пламя.

Хорош для готовки еды и просушки одежды

Может использоваться для освещения стоянки,т.к горит ярко

Минусы: Не пригоден для ночевки, т.к требует частого подкладывания дров в костер и соответственно наличие дежурного.

Для длительного горения требует много дров.

Костер «Колодец»

Следующим по популярности разведения я бы поставил именно этот типа костра.

Данный костер просто замечательно подходит для приготовления пищи,дает большой жар и направленное пламя.

Как развести:

Складываем колодцем приготовленные заранее дрова, в центр кладем растопку и поджигаем ее.

Плюсы: Направленное пламя пригодное для приготовление пищи или просушки одежды

Минусы: Для подобного костра желательны дрова примерно одинакового размера. Это в принципе не является проблемой.

Еще одним минусом является то,что такой тип костра не может быть использован для обогрева бивака, т.к дает направленное пламя, которое больше пригодно для готовки.

Костер «Таежный»

Это отличный бивачный костер (т.е исползующийся для отопления лагеря).

Этот костер дает много жара и изготавливается довольно просто,конечно если имеются дрова (бревна) нужного диаметра. У правильно сделанного таежного костра можно спать даже зимой. Такой костер можно разводить на снегу,костер очень устойчив в погодным условиям

Как развести:

Как уже было сказано выше,чтобы развести данный костер, необходимо иметь либо пилу либо топор (хотябы топор). Поскольку данный костер относиться к ночлежным (бивачным), то нужны соответствующие дрова (бревна), чтобы могли гореть 6-8 часов.

Валим толстые сухостойные деревья и распиливаем или разрубаем на несколько частей , примерно по 2 метра каждое.

Поперек того места где вы будете ночевать кладется толстое дерево (подъюрлок). На подъюрлок (бревно) кладутся 2,3 бревна длиной 2 метра. Бревна немного выдвигают вперед и подпаливают снизу.

Внимание!На подъюрлоке 3 полена должны лежать вместе, а на земле врозь (см.картинку выше). Это делается для того, чтобы невыдвинутая за подъюрлок часть полен не загорелась.

По мере того как полена будут прогорать их необходимо будет пододвинуть. Как правило достаточно встать 1,2 раза за ночь.

Плюсы:

Это замечательный бивачный костер,который обеспечит вам теплую ночевку,даже зимой

Минусы:

Необходимы толстые бревна

Необходимо просыпаться 1,2 раза за ночь чтобы пододвинуть бревна

Костер «Дакота»

Данный тип костра не так распространен как вышеперечисленные,но у него есть определенные плюсы. Данные типы костров практически невидимы и при этом дают много углей. Также хороши подобные виды костров-очагов в непогоду если сделать над ними навес.

Костер «дакота» все таки немного отличается от «полинезийского». В «Дакоте» есть тяговое отверстие в полинезийском оно отсутствует.

Как развести: Копаем конусообразную яму глубиной в пол метра и обкладывают стенки «бревнами» на дне разводят костер (полинезийский).

Чтобы получился костер «Дакота»дополнительно необходимо прокопать вентиляционное тяговое отверстие (для этого копаем небольшую яму в полуметрах от костра,углубляем ее и соединяем яму подземным ходом с костровой).

Плюсы:костер очень удобен для приготовления пищи.

Можно использовать в непогоду (дождь), если предварительно сделать навес над костром.

Костер практически незаметен «посторонними»

Минусы: Необходимо копать яму, что в отсутствии лопатки затруднительно (или например зимой).

Костер является узкоспециализированным и может использоваться только для приготовления пищи.

Костер «Нодья»

Это типично бивачный костер,используемый для ночевки в лесу в холодное время года.

Как развести: Для нодьи необходимы сухие бревна 2-3 метра в длину и 25 см в диаметре.

Существует две разновидности нодьи, это 2-х бревенная и 3-х бревенная «нодья». Как по мне нодья

из 3 бревен гораздо проще строиться и горит жарче.

Как развести:

Если вы разводите костер зимой необходимо расчистить площадку под «нодью» от снега либо положить поперечины, затем кладутся 2 нижних бревна и на них по всей длине разводиться равномерный костер. Когда бревна»займутся» огнем, то необходимо положить на них третье.

При ночевке с «нодьей» целесообразно сделать отражающий экран из брезента или снега.Тепло от нодьи будет отражаться от экрана и греть Вас.

Также тепловым экраном может служить «выворотень» дерева.

Нодья должна располагаться на расстоянии не менее метра от вашего спального места.

Чтобы бревна лучше загорелись можно предварительно сделать насечки на них,так огонь быстрее воспламенит дерево.

Плюсы:Это костер для ночевки, рядом с ним можно спать даже в лютый мороз и выспаться.

Может обогревать сразу группу человек

Минусы:Достаточно много времени требуется для его создания, но это того стоит.

Данный костер предполагает наличие у вас топора или пилы.

Костер «Звездный»

Этот костер достаточно распространен у коренных жителей сибири

Как развести:

Несколько бревен (3-5 штук )кладутся звездообразно в центре зажигается костер. По мере сгорания бревен их пододвигают. Данный костер очень жаркий, около него можно ночевать и зимой.

Плюсы:

Очень жаркий костер,дает много тепла

Минусы: Необходимо пододвигать бревна к центру по мере их сгорания.

Требуются толстые бревна, как собственно и для любого типа бивачных костров.

Костер «Крот»

Этот тип костра относиться к типу костров очагов. Я не пользовался подобным костром.

Для того чтобы сделать данный костер,необходимо выкопать в крутом склоне яму и вывести отверстие наружу на вершине склона.

Знаю лишь одно, на таком костре получается прекрасная коптильня для рыбы.

Устройство походной коптильни:

Костер «Крот» Наверху вешается рыба Дрова: Можжевельник, вишня или ольха

Вот пожалуй и все ,что я хотел сказать о видах костров. Если что непонятно, пишите в комментариях.Без костра конечно можно обойтись в том случае, если у вас есть спальный мешок.Как выбрать спальный мешок для похода читайте по ссылке

Костер на биваке-это прекрасно. Он позволяет в полной мере насладиться единением с природой. Наверное каждого мужчину хоть раз тянуло в лес к костру, к природе. Сидя у костра представляешь себя первобытным охотником, который сидит у костра, после удачной охоты, поедая сочное мясо. Огонь защищает человека от животных, дает ему свет и тепло.

Берегите природу!